England träumt vom Triumph in Wembley: 55 Jahre voller Schmerzen sind genug

England stürmte überzeugend ins EURO-Halbfinale und träumt von einer neuerlichen Krönung in Wembley - wie 1966.

Nur die Queen ist immer noch dieselbe. Elizabeth II. regierte schon, als England 1966 Weltmeister wurde. Sie überreichte damals im Wembley-Stadion Kapitän Bobby Moore den Pokal, nachdem die "Three Lions" im Finale Deutschland mit 4:2 nach Verlängerung niedergerungen hatten.

55 Jahre danach sitzt bereits Urenkel George an der Seite seiner Eltern, Prinz William und Herzogin Kate, auf der Ehrentribüne. Das altehrwürdige Wembley ist einem modernen Neubau gewichen, vor dem Bobby Moore (1993 verstorben) nun als Denkmal Wache hält. Die verwegenen 66er-Helden wie der zahnlose Nobby Stiles oder der im "Comb-over"-Stil frisierte Bobby Charlton werden von Instagram-tauglichen Heroen der Gegenwart abgelöst.

Der 4:0-Spaziergang ins Halbfinale der EURO lässt Kapitän Harry Kane von einer einmaligen Gelegenheit schwärmen. "Es wird unglaublich. Was für ein Moment für uns als Team, als Nation. Viele von uns werden so eine Gelegenheit bei einem großen Turnier in Wembley nicht noch mal bekommen", sagte Starstürmer Kane. "Wir müssen diese Chance mit beiden Händen greifen und genießen. Hoffentlich können wir die Energie am Mittwoch noch einmal nutzen."

Der "Sunday Express" titelte nach dem lockeren Viertelfinalsieg gegen die überforderte Ukraine: "Noch zwei Spiele vom Ruhm entfernt". Eine ganze Nation hofft auf eine erneute Krönung im Wembley-Stadion. Schon für das Halbfinale am Mittwoch gegen Dänemark kehren die "Three Lions" zu ihren Fans in den Fußballtempel zurück. Am kommenden Sonntag könnte dort nach dem Endspiel der erste große Titel seit 1966 gefeiert werden.

Trainer Gareth Southgate hat einige der vielen vergeblichen Anläufe seither auf dem Spielfeld miterlebt: "Teams müssen auf eine Reise gehen und Schmerz durchmachen, um sich weiterzuentwickeln. Wir hatten großartige Nächte, aber auch schmerzhafte Nächte, und wir haben daraus gelernt." Schon bei der WM 2018 griffen die zu alter Stärke zurückgekehrten Engländer nach den Sternen, wurden aber jäh aus ihren Träumen gerissen. Im Halbfinale gegen Kroatien unterlagen sie nach Verlängerung mit 1:2.

"Als Team in Wembley zu spielen ist besonders, in einem Halbfinale noch mehr. Wir wollen gewinnen, wir spielen zu Hause und haben eine großartige Chance", freut sich Southgate auf das Match am Mittwoch. Selten hat ein Team eine Europameisterschaft so dominiert. Noch immer haben die "Three Lions" nicht ein Gegentor kassiert. EM-übergreifend sind sie nun sogar seit sieben Partien ohne Gegentreffer, was zuvor noch nie einem englischen Team gelungen ist.

Aber nicht nur die Abwehr überzeugt, auch der hochkarätig besetzte Sturm kommt in der entscheidenden Phase des Turniers immer besser in Schwung. Der in der Vorrunde noch torlose und stark kritisierte Kane steht nach zwei K.-o.-Spielen bei drei Treffern. Gegen die Ukrainer erzielte der 27-Jährige einen Doppelpack (4./50. Minute), für die weiteren Treffer sorgten Abwehrchef Harry Maguire (46.) und der kurz zuvor eingewechselte Jordan Henderson (63.). Acht Tore erzielt, keines bekommen - wer soll die Engländer noch stoppen?