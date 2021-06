Englands Spieler werden trotz Ministerinnen-Kritik knien

Ungeachtet der Kritik der britischen Innenministerin Priti Patel werden Englands Fußballer auch vor ihren nächsten EM-Spielen niederknien. "Die Innenministerin ist einer von vielen, vielen Menschen, die es ablehnen, dass wir niederknien. Sie lehnt es zumindest ab, es zu verteidigen", sagte Teamspieler Tyrone Mings. "Wir haben unsere eigenen Sichtweisen, was wir tun können, um zu helfen, und was Einfluss haben kann. Wir stehen gewissermaßen für das ein, an das wir glauben."

SN/APA/POOL/CARL RECINE Englands Spieler Mings kündigte weiteren Kniefall an