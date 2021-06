Eriksen-Nachricht aus dem Krankenhaus: "Ich fühle mich okay"

Dänemarks Fußball-Star Christian Eriksen hat sich zum ersten Mal seit seinem Zusammenbruch am Samstagabend an die Öffentlichkeit gewandt. "Großen Dank für eure lieben und großartigen Grüße und Nachrichten aus der ganzen Welt. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel", schrieb der 29-Jährige in einer Instagram-Botschaft. Ein Foto, das der dänische Verband veröffentlichte, zeigt Eriksen lächelnd und mit erhobenem Daumen in seinem Krankenhaus-Bett.

SN/APA/Ritzau Scanpix/MADS CLAUS RA Eine Botschaft außerhalb des Krankenhauses, in dem sich Eriksen erholt