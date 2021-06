Erster Endrunden Sieg Finnlands wurde zur Randnotiz

Finnlands erster Sieg beim Endrunden-Debüt, an normalen Tagen eine kleine Fußball-Sensation, ist vom tragischen Kollaps von Dänemarks Christian Eriksen überschattet worden. "Es war eine sehr emotionale Nacht für uns", sagte der finnische Teamchef Markku Kanerva nach dem historischen ersten Sieg von "Suomi" bei einem Großturnier. Die sportliche Aufarbeitung nach dem 1:0 des Außenseiters gegen Dänemark war schwierig, fand aber statt.

Stürmer Teemu Pukki verriet nach "einem der schwierigsten Matches in meiner Karriere", dass sich sein Team dem Willen des Gegners angeschlossen habe. "Wir haben uns entschieden, das zu tun, was die dänische Mannschaft entscheiden würde, und waren bereit, jede ihrer Entscheidungen mitzutragen."

Dänemark-Spielmacher Eriksen (29) war vor dem Ende der ersten Hälfte auf dem Platz des Kopenhagener Parken Stadions kollabiert und musste reanimiert werden. Sein Zustand ist stabil, er liegt in einem Krankenhaus in Kopenhagen. Bei einem Gespräch am Sonntagmorgen habe der 29-Jährige seinen Mannschaftskollegen seine Grüße ausgerichtet, teilte der dänische Fußballverband DBU mit.

1:48 Stunden nach dem Vorfall wurde das Spiel um 20:30 Uhr fortgesetzt. Es sei definitiv schwierig gewesen, auf den Platz zurückzukehren, meinte Pukki. "Aber als wir hörten, dass alles in Ordnung zu sein schien, konzentrierten wir uns wieder auf das Spiel."

Joel Pohjanpalo überwand Kasper Schmeichel mit einem haltbaren Kopfball (60.), während Dänemarks Pierre-Emil Hojbjerg mit einem Elfmeter an Finnland-Goalie Lukas Hradecky scheiterte. Pukki: "Am Ende sind wir glücklich über den Sieg." Finnland-Kapitän Tim Sparv twitterte nach dem Spiel: "Fußball ist so unbedeutend, wenn so etwas passiert. Das Leben ist kostbar. Passt aufeinander auf."

Die Dänen, vor der Tragödie klar spielbestimmend, zeigten letztlich, dass auch hochbegabte Profis keine Maschinen sind. "Ich verstehe vollkommen, dass man kein Fußballspiel auf diesem Niveau spielen kann, nachdem man einem seiner besten Freunde zugesehen hat, wie er um sein Leben kämpft", sagte ein sichtlich ausgelaugter Teamchef Kasper Hjulmand auf der anschließenden Pressekonferenz.

Die Spieler hätten die Option gehabt, am Samstag oder am Sonntag das Match zu Ende zu spielen, sagte Hjulmand und fügte hinzu, dass es keinen Druck seitens der UEFA gegeben habe. "Es war leichter, gleich (noch einmal) ins Spiel zu gehen und es - ehrlich gesagt - einfach hinter sich zu bringen", sagte Hjulmand.

Einige, wie Routinier Simon Kjaer, waren zu betroffen, um das Spiel zu beenden. "Ich verstehe das vollkommen", sagte Hjulmand, er hielt fest: "Ich könnte nicht stolzer sein auf diese Gruppe, die sich in dieser Zeit, in der ein geliebter Mensch um sein Leben kämpft, so gut umeinander kümmert. Es war ein sehr harter Tag und wir wurden alle daran erinnert, was das Wichtigste im Leben ist."

"Dänemark hat verloren - das Leben hat gewonnen", titelte die dänische Boulevardzeitung "Ekstra Bladet", während die spanische "Marca" knapp befand: "Wir haben schon den Europameister: Die Ärzte."