Erstes Spiel, schwerstes Spiel

Österreich hat die letzten vier Auftaktspiele bei großen Turnieren nicht gewonnen. Umso mehr will Franco Fodas Team gegen Nordmazedonien gut in die EURO starten.

Die Spannung steigt: Noch zwei Tage sind es für Österreichs Fußballnationalmannschaft bis zum EURO-Auftakt gegen Nordmazedonien in Bukarest (Sonntag, 18 Uhr, live in ORF eins). Die Begegnung mit dem vermeintlich leichtesten Gegner in der Gruppe wird die Richtung weisen. Gelingt der Start, kann das Team in einen Lauf kommen. Geht es daneben, wird es mit dem angestrebten Aufstieg schon eng.

Die Negativ-Variante hat Österreich bei den letzten vier Turnierteilnahmen erleibt, zuletzt bei der EURO 2016. Gegen Ungarn setzte ...