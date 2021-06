EURO-Bilanz: Politisch, athletisch, problematisch

Nach den Achtelfinalspielen der Fußball-Europameisterschaft zog die SN-Sportredaktion eine Zwischenbilanz.

Aus 24 Mannschaften wurden acht, aus großen Hoffnungen wurde entweder pure Enttäuschung oder die totale Fußball-Euphorie. Und aus einer Regenbogen-Arena in München, die schließlich doch nicht in bunten Lichtern erstrahlen durfte, wurde eine Bewegung, der sich nicht nur die Fußballer, sondern auch viele Sponsoren und Fans angeschlossen haben. Vor der finalen Phase der ersten paneuropäischen EM-Endrunde haben die "Salzburger Nachrichten" eine Zwischenbilanz gezogen. Noch nie war eine Europameisterschaft so politisch, selten so emotional und athletisch und gleichzeitig so umstritten, wenn ...