Evra wünscht Schottland mit kuriosem Kilt-Video viel Glück

Der frühere Manchester-United-Star Patrice Evra hat Schottlands Nationalteam mit einem kuriosen Video viel Erfolg für die Fußball-EM gewünscht. Der französische Ex-Teamspieler präsentierte sich auf Instagram im Wohnzimmer mit Dudelsack und Kilt. Am Ende des Videos, in dem der 40-Jährige zu "The Flower of Scotland" vom Band tanzt, dreht sich Evra um - und hebt den Kilt. Darunter ist ein Kunststoff-Hintern mit der Aufschrift "I love this game" zu sehen.

SN/APA/AFP/VALERY HACHE Evra (r.) ist immer für einen Spaß zu haben