Fans sollen auch bei der Fußball-EM Verkehrsregeln beachten

Zum Start der Fußball-EM hat der ARBÖ am Freitag in einer Aussendung darauf aufmerksam gemacht, dass Fans die Verkehrsregeln beachten müssen. So sind beispielsweise Fähnchen auf dem Auto grundsätzlich erlaubt, solange es sich um Fanartikel handelt. Offizielle Staatsflaggen wiederum sind Fahrzeugen vorbehalten, die Bundespräsidenten und Regierungsmitglieder befördern.

Allerdings ist auf die ordnungsgemäße Montage und die Sicherheitsbestimmungen der Fan-Fahnen zu achten, betonte der ARBÖ. Wichtig sei insbesondere, bis zu welcher Geschwindigkeit die Verwendung auch produktzulässig ist. Auch die Sicht darf nicht beeinträchtigt sein und die Fahnen dürfen nicht über die Breite des Fahrzeugs hinausgehen, wurde erläutert. Zwar ist sämtliche Fan-Kleidung auch während des Autofahrens nicht verboten, jedoch können Perücken und übergroße Hüte stören. "Hupen ist nur dann erlaubt, wenn es die Verkehrssicherheit erfordert. Aus anderen Gründen zu hupen ist ausnahmslos untersagt und es ist mit Strafen zu rechnen", führte ARBÖ-Pressesprecher Sebastian Obrecht aus. Somit bleibt Hupen zur Begrüßung von Bekannten, bei Hochzeiten und eben auch bei der Fußball-EM verboten.