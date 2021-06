Fanzone in Moskau wird Corona-bedingt geschlossen

Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen in Russland wird die Fan-Zone der Fußball-Europameisterschaft in der Hauptstadt Moskau geschlossen. Dies teilte Bürgermeister Sergej Sobjanin am Freitag mit. Es ist eine von mehreren Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Andere Veranstaltungen sollen auf maximal 1.000 Personen begrenzt werden, hieß es in der Erklärung.

SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Public Viewing in Moskau ist vorerst vorbei