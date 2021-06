Fast 2.000 Covid-Infizierte unter schottischen Fans

Die schottische Gesundheitsbehörde hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass beinahe 2.000 Menschen mit dem Coronavirus bei einer EM-Veranstaltung waren. Viele Fans hätten sich an den Spielorten London und Glasgow in der Stadt getroffen oder das Stadion besucht. Besonders zum Gruppenspiel gegen England in London seien zahlreiche Schotten gereist, unter ihnen auch Infizierte.

Exakt 1.991 Personen haben demnach an Events rund um die EM teilgenommen, während sie infektiös waren. Die Behörde erhob, dass 1.294 von ihnen nach London gereist sind und 397 im Wembley-Stadion waren. Bei den Spielen im Glasgower Hampden Park waren 37 beziehungsweise 38 Covid-Erkrankte anwesend.