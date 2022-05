FIFA rechnet mit fünf Milliarden Sehern für WM in Katar

Der Fußball-Weltverband FIFA rechnet für die WM in Katar mit Superlativen. "Die letzte WM wurde von vier Milliarden Menschen gesehen. Die Frauen-WM haben 1,2 Milliarden gesehen. Diese WM in Katar wird von fünf Milliarden Menschen angesehen werden. Das wird weit mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung sein", erklärte FIFA-Infantino am Montag beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er bezog sich damit neben Fans im Stadion auch auf TV-Zuschauer und jene beim Public Viewing.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Infantino und Katars Emir - beäugt von Brasilien-Legende Ronaldo