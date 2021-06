Finnen haben Russland und "nächste Meilensteine" im Kopf

Auch wenn der 1:0-Auftaktsieg vom dramatischen Kollaps des dänischen Stars Christian Eriksen überschattet war, darf Finnland mit viel Optimismus in das nächste Gruppenspiel am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ/live ORF 1) gegen Russland gehen. Mit einem "Dreier" in St. Petersburg stände der Fußball-EM-Debütant im Achtelfinale, wenn Dänemark einen Tag später maximal Unentschieden gegen Belgien spielt. Für den Coup muss aber der erste Sieg über die Russen seit fast 109 Jahren her.

SN/APA (AFP)/FRIEDEMANN VOGEL Pohjanpalo peilt gegen Russland sein zweites EM-Tor an