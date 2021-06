Finnlands Fußballer erhalten musikalische Unterstützung

Finnlands Fußballer erhalten vor dem ersten EM-Spiel ihrer Geschichte eine riesige Welle der Unterstützung aus der Heimat. Das finnische DJ-Duo Mika&Samuli nahm unter dem Titel "Oi Suomi on!" eine EM-Hymne für die Fans auf, in der es zu bekannter Stadionmusik übersetzt heißt: "Wir haben eine Sauna, Schnaps und eine Axt, oh Finnland ist so wunderbar!"

Die Regierung des nordeuropäischen Landes nahm den Schlachtruf "Oi Suomi on!" in ihrem Tweet zur Unterstützung der Mannschaft vor deren EM-Auftaktspiel am (heutigen) Samstag in Kopenhagen gegen Dänemark (18.00 Uhr) auf. "Jahrzehnte der Hoffnungen und Erwartungen. Das lange Warten ist vorbei", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Account der finnischen Regierung. "Das ist die erste Teilnahme unseres Männer-Teams an einem großen Turnier überhaupt." Finnlands Stürmerstar Teemu Pukki sprach bereits am Vorabend bei der Pressekonferenz zum Dänemark-Spiel von einem "richtigen Fußball-Fieber in Finnland. Wir bekommen viele Nachrichten und Videos von unseren Fans. Das hilft uns sehr." Im Zentrum von Kopenhagen waren schon mehrere Stunden vor dem Anpfiff Hunderte finnische Fans zu sehen.