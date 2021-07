Fliegende Ameisen als möglicher Störfaktor bei Finale

Der Meteorologische Dienst in Großbritannien warnt davor, dass am Wochenende Millionen fliegende Ameisen in der Luft seien, die auch im Final-Stadion der Fußball-EM in Wembley landen könnten. Die Wetterbedingungen über England sind für die Insekten jeden Sommer ideal zur Paarung. Um das zu illustrieren, zeigten die Meteorologen auf Twitter ein Wetterradar, das nicht nur Regenschauer, sondern auch Schwärme fliegender Insekten über London zeigte.

SN/APA/AFP/OLI SCARFF Fliegende Ameisen machen auch vor schön geschnittenem Rasen nicht Halt