Flitzer bei Cristiano Ronaldos Rekordspiel

Ein Flitzer hat im ersten Fußball-EM-Gruppenspiel zwischen Titelverteidiger Portugal und Mit-Gastgeber Ungarn kurz für Aufregung gesorgt. Der Mann lief am Dienstagabend in der Schlussphase der Partie in Budapest auf den Rasen und stand dann ganz nahe bei Adam Szalai. Der Flitzer wurde anschließend von Ordnern abgeführt. Portugal gewann nach zwei Toren von Cristiano Ronaldo, mit denen er zum alleinigen EM-Rekordtorjäger aufstieg, und einem Treffer von Raphael Guerreiro 3:0.