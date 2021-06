Foda für Verlegung des Achtelfinales gegen Italien

Das Debüt von Österreichs Fußall-Nationalmannschaft im Achtelfinale einer Europameisterschaft wird wohl ohne Fans aus Österreich stattfinden. Die strengen britischen Einreisebestimmungen aufgrund der Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in Großbritannien machen eine Reise von Österreich nach London zum Match am Samstag (21.00 Uhr) gegen Italien fast unmöglich. ÖFB-Teamchef Franco Foda plädiert daher für eine Verlegung an einen anderen Ort.

SN/APA/POOL/MARKO DJURICA Franco Foda will nicht in London ohne heimische Fans spielen