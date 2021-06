Foda hat einen Plan für den Coup

Österreich ist im EURO-Achtelfinale gegen Italien klarer Außenseiter. Warum der Teamchef trotzdem an den Sieg glaubt.

Wenn Österreichs Fußballer abergläubisch wären, würde ihre Zuversicht ins Unermessliche steigen. Heute, Samstag (21 Uhr, live in ORF eins), treffen sie im EURO-Achtelfinale in London auf Italien, und zum dritten Mal bei dieser Endrunde konnten David Alaba und Co. ihr Abschlusstraining vor dem Spiel nicht an der Austragungsstätte absolvieren.

Bei den beiden ersten Malen folgten jeweils in Bukarest Siege (3:1 gegen Nordmazedonien, 1:0 gegen die Ukraine). Diesmal absolvierte das ÖFB-Team - weil der heilige Rasen von Wembley geschont ...