Foda muss Team nach Arnautovic-"Hiobsbotschaft" neu ordnen

Franco Foda muss noch einmal in sich gehen. Österreichs Fußball-Teamchef hatte laut eigenen Angaben überlegt, Marko Arnautovic im EM-Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/live ORF 1) gegen die Niederlande erstmals in diesem Jahr in der Startformation aufzubieten. "Es war klarerweise eine Hiobsbotschaft für uns alle", sagte der Deutsche am Mittwochabend über die Ein-Spiel-Sperre, die die UEFA zuvor wegen Beleidigung gegen seinen Offensivstar ausgesprochen hatte.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Foda sucht nach Lösungen, die Niederlande ohne Arnautovic zu knacken