Foden verpasst Englands Abschlusstraining vor EM-Finale

Offensivmann Phil Foden hat das Abschlusstraining der englischen Fußball-Nationalmannschaft vor dem EM-Finale am Sonntag (21.00 Uhr/live ORF 1) gegen Italien verpasst. Der 21-Jährige vom englischen Meister Manchester City musste am Samstag aussetzen, weil er einen leichten Schlag abbekommen habe, gab der englische Verband FA bekannt. Ob Foden auch für das Endspiel ausfallen könnte, ist unklar. Bisher war der Jungstar in drei von sechs EM-Partien zum Einsatz gekommen.

SN/APA/POOL/LAURENCE GRIFFITHS Fodens Einsatz im EM-Finale könnte in Gefahr sein