Franco Foda: Ein "Sieger keiner Herzen" schrieb Geschichte

Schnippische Fragen, ein echauffierter Experte und Lob einer Fußballlegende.

Im Vorfeld überwogen Skepsis und Vorbehalte. "Wäre es nicht besser gewesen, Arnautovic von Beginn an spielen zu lassen?", will ORF-Moderator Rainer Pariasek wissen. Und weiter: "Ist es nicht ein Wagnis, im ersten EM-Spiel so aufzutreten?" Und als Teamchef Franco Foda die Begründung für seine Aufstellungsvariante nannte, legte Pariasek schnippisch nach: "Sind wir jetzt klüger geworden?" Franco Foda, der Deutsche, der in Graz als Spieler und Trainer große Erfolge feiern konnte, ist medialen Gegenwind gewohnt. Anders als einst Hans Krankl ist ...