Franco Foda: "Wir waren insgesamt zu ungefährlich"

Fehler in der Abwehr und kaum zwingende Torchancen der Angreifer: Österreichs Nationalteam auf dem Boden der Realität.

Nichts wurde es aus der erhofften Sensation in Amsterdam gegen den Gruppenfavoriten Niederlande. Österreichs Nationalteam lieferte in der Johan-Cruijff-Arena auch keine Leistung ab, die sich den Sieg verdient hätte. Dennoch versuchte ÖFB-Kapitän David Alaba das Positive hervorzustreichen: "Ich bin stolz auf die Mannschaft, die mutig gespielt hat, sich von den Niederländern nicht hinten hinein drängen hat lassen. Vom Gefühl her waren wir gut im Spiel und haben auch nach den Gegentoren konzentriert weiter gespielt." Dass es trotzdem nicht zumindest zu einem Punktgewinn gereicht hat, liege in der "hohen Qualität der Niederlande" und an einem Strafstoß gegen Österreich nach nur zehn Minuten. "Der Elfmeter geht ganz klar auf meine Kappe. Das ist sehr bitter", sagte Alaba, der wieder als Abwehrchef agierte, anders als beim 3:1-Sieg im ersten Gruppenspiel gegen Nordmazedonien allerdings nicht überzeugen konnte.

Für das Gruppenfinale am Montag zeigte sich die ÖFB-Auswahl zuversichtlich. "Wir können auf jeden Fall einiges von dieser Niederlage mitnehmen", meinte Alaba. Derselben Meinung war Andreas Ulmer. Es sei noch nichts verloren, der zweite Platz ist in Griffweite. "Heute ist es uns leider nicht gelungen, so wie gegen Nordmazedonien nach vorn zu spielen. Aber das lag an der Qualität des Gegners. Die Niederländer waren ballsicher und haben sich auch ohne Ball gut bewegt."

Teamchef Franco Foda resümierte ähnlich: "Wir hatten zu viele einfache Ballverluste und so den Gegner zu Kontern eingeladen. Dazu haben wir in der Anfangsphase diesen Elfmeter bekommen. Vorn waren wir insgesamt zu ungefährlich, da hat die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hatten vor allem in der zweiten Hälfte zwar einige gute Balleroberungen, haben den Ball dann aber auch genauso schnell wieder verloren." Martin Hinteregger fand die klarsten Worte und meinte: "Das war heute schlicht zu wenig. Wir waren zu leicht auszurechnen."

Foda hatte sich mit Ausnahme von Michael Gregoritsch für dieselbe Startelf wie beim 3:1 zum Gruppenstart entschieden und hatte sich darüber hinaus eine variable Sturmreihe unter anderem auch mit Marcel Sabitzer und Christoph Baumgartner erhofft. Doch die Hoffnungen erfüllten sich nicht. Sasa Kalajdzic machte es nach seiner Einwechslung etwas besser, Schlagzeilen schrieb er am Donnerstag aber mehr mit einem Transfergerücht. So soll der AC Milan an einer Verpflichtung des VfB-Stuttgart-Legionärs interessiert sein. Der italienische Vizemeister habe Kontakt zu dem 23-jährigen Stürmer und dessen Management aufgenommen, meldete der "kicker".