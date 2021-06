Frankreich schwitzt im Budapester Hexenkessel

Leidenschaftliche Ungarn haben Fußball-Weltmeister Frankreich in der "Todesgruppe" F an den Rand einer Niederlage gebracht. Hitze und Kulisse setzten den Franzosen zu, wie ein erschöpfter Antoine Griezmann nach dem 1:1 im zweiten EM-Gruppenspiel am Samstagnachmittag erzählte. Ungarn um den erneut überragenden Schlussmann Peter Gulacsi kam in der Sauna von Budapest hingegen so richtig auf Betriebstemperatur.

SN/APA/POOL/TIBOR ILLYES Ungarische Jubelbilder nach dem 1:1 gegen Frankreich