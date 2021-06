Frankreichs 100-Tore-Sturm will Ungarn in Budapest einkochen

Im ersten Gruppe-F-Spiel Frankreichs bei der Fußball-EM 2021 ist der Wundersturm des Weltmeisters noch etwas schuldig geblieben. Trainer Didier Deschamps bot beim 1:0 gegen Deutschland erstmals Kylian Mbappe, Antoine Griezmann und Karim Benzema in einem Bewerbsspiel auf, ihren Sieg verdankte die "Equipe Tricolore" allerdings einem Eigentor von Mats Hummels. Gegen Ungarn sind die Franzosen am Samstag (15.00 Uhr/live ORF 1) trotz vollem Haus in Budapest glasklarer Favorit.

Gegen Deutschland war nicht der Angriff entscheidend, vielmehr machten das Mittelfeld und die Abwehr den Unterschied aus. Schon fünf Spiele in Folge hat die Mannschaft kein Gegentor bekommen. Französische Medien bezeichneten das Mittelfeld-Trio N'Golo Kante, Paul Pogba und Adrien Rabiot im Anschluss als "magisches Dreieck" - ein Beinamen, der eigentlich für das Sturm-Dreigestirn prädestiniert schien. Doch das hatte am Dienstag in München kein Glück. Zwar trafen Mbappe und Benzema ins Netz, die Tore zählten jedoch wegen Abseitsstellungen nicht.

Der zweite Auftritt der 17 Pflichtspiele ungeschlagenen Franzosen gegen Ungarn sollte für die stürmenden Kapazunder aber genügend Gelegenheiten bieten, zumindest einmal anzuschreiben. Die 0:3-Niederlage der Magyaren am Dienstag gegen Portugal beendete deren Serie von elf Partien ohne Niederlage, wiewohl die Hausherren sich lange Zeit wacker im Spiel hielten. Am Ende sorgte vor allem Superstar Cristiano Ronaldo, dem zwei Treffer gelangen, aber für gehörige Turbulenzen in der Hintermannschaft.

Einfacher wird es für die Ungarn, die auf die Unterstützung von 61.000 Zuschauern in der Puskas Arena bauen können, am Samstag garantiert nicht. Benzema, Mbappe und Griezmann schossen in der vergangenen Saison für ihre Clubs Real Madrid, Paris Saint-Germain und Barcelona zusammen 102 Tore. Hinzu kommt, dass das Thermometer am Nachmittag wohl bis 35 Grad Celsius oder darüber hinaus klettern wird.

"Ich denke, wenn es so heiß ist, ist es für jeden schwer. Das wird auch für Frankreich eine Herausforderung", sagte Ungarn-Coach Marco Rossi vor dem ersten Aufeinandertreffen der beiden Nationen nach 16 Jahren. Der Enormität der Aufgabe ist sich der Italiener bewusst. "Wir wissen alle, was für eine gute Mannschaft sie sind. Was zählt, ist daher, dass wir physisch und mental bei vollen Kräften sind, damit wir bestmöglich vorbereitet in das Frankreich-Spiel gehen können."

Abwehrspieler Lucas Hernandez versicherte, dass die Franzosen auch gegen den am Papier schlagbarsten Gegner in der Gruppe F alles aufbieten würden. "Wir haben gegen Deutschland einen guten Auftakt geschafft. Aber wir müssen gegen Ungarn so weitermachen. Das Stadion wird voller Fans des Gegners sein. Das sind wir nicht mehr gewohnt, es wird wieder ein Kampf werden", sagte der Bayern-Profi. "Ungarn hat gegen Portugal 80 Minuten lang gut dagegengehalten. Sie sind defensiv stark, sie lassen nicht viele Räume. Da müssen wir wachsam sein."

Ein weiterer Erfolg von Frankreich wäre gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale - und könnte noch dazu ein hervorragendes Omen sein. Denn bisher erreichten "Les Bleus" jedes Mal das EM-Finale, wenn sie ihre ersten beiden Gruppenspiele gewannen. 2016 war Frankreich Vize-Europameister, 1984 und 2000 klappte es jeweils mit dem Titel.