Frankreichs Benzema für Schlager gegen Deutschland bereit

Rückkehrer Karim Benzema hat sich vor dem ersten EM-Spiel von Fußball-Weltmeister Frankreich gegen Deutschland fit gemeldet. "Gestern habe ich das Mannschaftstraining wieder aufgenommen. Danach hatte ich keine Schmerzen oder Beschwerden. Ich bin also zu 100 Prozent einsatzbereit", sagte der Stürmer von Real Madrid am Sonntag dem Sender Telefoot.

Der 33-Jährige, der vor diesem Turnier nach sechs Jahren in die Equipe Tricolore zurückgekehrt war, hatte im letzten EM-Test gegen Bulgarien (3:0) einen Schlag auf den Oberschenkel abbekommen. Frankreich trifft am Dienstag in München auf Deutschland. Auch Frankreichs Trainer Didier Deschamps macht sich keine Sorgen um den Einsatz des Stürmers. "Wir haben die nötige Sorgfalt walten lassen. Wir haben noch zwei Einheiten bis zum Spiel, also sollte das kein Problem sein", sagte der Coach.