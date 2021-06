Frankreichs Präsident Macron setzt auf Frankreich-Titel

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt auf einen Sieg seines Landes bei der Fußball-Europameisterschaft. Er feuerte die französische Nationalmannschaft am Donnerstag bei einem Treffen im Trainingscamp in Clairefontaine-en-Yvelines südwestlich von Paris an, es diesmal "bis zum Ende durchzuziehen". Bei der letzten EM 2016 in Frankreich war die "Equipe Tricolore" im Finale Portugal unterlegen. Frankreich startet am Dienstag in München gegen Deutschland in die Endrunde.

SN/APA/POOL/FRANCK FIFE Emmanuel Macron traut den Franzosen alles zu