Frankreichs Tolisso: Behinderte Kinder als Inspiration

Frankreichs Fußball-Weltmeister Corentin Tolisso hat mit einer bemerkenswerten Aktion für Aufmerksamkeit gesorgt. Der 26-Jährige hat an den Wänden seines Zimmers im EM-Teamcamp in Clairefontaine zwölf Poster von behinderten Kindern als Inspiration aufgehängt. "Viele Kinder haben in ihren Zimmern Poster von Fußballern hängen. Das hatte ich auch. Heute habe ich andere Idole", sagte Tolisso in einem Video des französischen Verbandes.

