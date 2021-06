Fußball-EM: England und sein Deutschland-Trauma: Eine lange Liste

England gegen Deutschland ist ein Klassiker der Fußball-Geschichte mit oft besserem Ausgang für die Deutschen. Das brisante Wiedersehen im EM-Achtelfinale am Dienstag (18.00 Uhr/ORF 1) weckt auf der Insel böse Erinnerungen. Ein Auszug:

WM 1966: Das Beste - aus englischer Sicht - vorweg: Die Weltmeisterschaft 1966 bescherte dem Mutterland des Fußballs den bisher einzigen Titel - und zwar mit dem wohl berühmtesten Treffer der Geschichte. England gewann das Finale in London gegen Deutschland mit 4:2 nach Verlängerung, das vorentscheidende 3:2 von Geoff Hurst fällt durch das "Wembley-Tor". Bis heute wird gestritten, ob der Schuss des Engländers von der Latten-Unterkante kommend auf oder hinter der Torlinie aufsprang.

WM 1970, Viertelfinale: Nach 50 Minuten führt England gegen Deutschland 2:0, Beckenbauer gelingt der Anschluss, Seeler sorgt mit einem akrobatischen Hinterkopf-Tor für den Ausgleich. In der Verlängerung ist der WM-Torschützenkönig zur Stelle: Gerd Müller trifft zum 3:2.

WM 1990, Halbfinale: Es ist das erste Elfmeter-Drama zwischen Deutschland und England. Brehme, Matthäus, Riedle und Thon verwandeln sicher. Bei den Engländern scheitert Pearce an Illgner, Waddle schießt übers Tor. Deutschland wird vier Tage später in Rom gegen Argentinien zum dritten Mal Weltmeister.

EM 1996, Halbfinale: In ihrem Fußball-Tempel Wembley haben die Engländer erneut gegen Deutschland das Nachsehen. Wieder versagen ihnen im Elfmeterschießen die Nerven. Bereits nach zwei Minuten gehen die Gastgeber durch Shearer in Führung, Kuntz gleicht früh aus, es geht in die Verlängerung, Elfmeterschießen: Die ersten fünf Schützen beider Teams verwandeln. Dann scheitert Englands aktueller Teamchef Southgate an Deutschland-Goalie Köpke. Möller verwandelt wuchtig. Vier Tage später ist Deutschland Europameister.

WM-Qualifikation 2000: Knapp vier Monate, nachdem beide Teams bei der EM in Belgien blamabel in der Vorrunde scheitern, kommt es zum letzten Duell im alten Wembley-Stadion. Ausgerechnet England-Legionär Dietmar Hamann erzielt das Tor des Tages mit einem Freistoß aus 32 Metern. "Hamann schwingt die Abrissbirne", lauten die Titelzeilen.

WM 2010, Achtelfinale: Dieses Mal muss England gegen Deutschland ausnahmsweise nicht ins Elfmeterschießen - es kommt aber fast noch schlimmer. Es fällt ein reguläres "Wembley-Tor", das aber nicht gegeben wird und England ins Mark trifft. Beim Schuss von Lampard prallt der Ball von der Unterkante der Latte deutlich hinter der Torlinie auf. Es wäre das 2:2 gewesen. Nach den Toren von Klose und Podolski gelingt dem damals 20 Jahre jungen Thomas Müller nach der Pause ein Doppelpack. Deutschland gewinnt 4:1. Es ist das bisher letzte Duell bei Großturnieren.