Fußball-EM: Österreich schlägt Nordmazedonien nach hartem Kampf mit 3:1

Ein halbes Eigentor brachte die Österreicher zum EURO-Auftakt gegen Nordmazedonien aus der Spur, ehe sie in der Schlussphase den 3:1-Erfolg fixierten.

Sie haben gezittert, sie haben gewankt, aber am Ende haben sie gewonnen: Österreich ist mit einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Der Erfolg am Sonntagabend in Bukarest war der erste für das ÖFB-Team bei einer EURO-Endrunde.

Viele Aufstellungsvarianten der Österreicher waren vor dem Match diskutiert worden. Die Formation, die Franco Foda dann präsentierte, hatte niemand auf dem Zettel gehabt. Er bot David Alaba als zentralen Mann in einer variablen Fünfer-Abwehrkette auf. "Er soll im Dreieraufbau helfen und die Restverteidigung stärken, wenn der Gegner ins Umschaltspiel kommt", erklärte der Teamchef, der auch die Stürmerfrage innovativ löste: Marko Arnautovic blieb vorerst auf der Bank, aber neben Sasa Kalajdzic stürmte Christoph Baumgartner.

Mit dieser Aufstellung mussten auch die Österreicher erst einmal warm werden. Sehr vorsichtig ging es das ÖFB-Team an, suchte immer wieder mit weiten Bällen in die Spitze den langen Kalajdzic. So auch in der 18. Minute, als eine Flanke von Marcel Sabitzer aber bei Stefan Lainer landete. Der Salzburger schob den Ball im Flug mit einem temperierten Volley zum 1:0 über die Linie. Es war sein zweites Länderspieltor, auch das erste hatte er gegen Nordmazedonien erzielt.

Die Führung beflügelte die Österreicher. Nach einer weiteren Sabitzer-Vorlage stand Kalajdzic allein vor Torhüter Stole Dimitrievski, der den direkten Abschluss aber parierte (22.).

Statt 2:0 stand es sechs Minuten später aber 1:1. Die Entstehungsgeschichte war zum Haareraufen für Foda und sein Team: Martin Hinteregger schoss bei einem Klärungsversuch knapp vor dem Strafraum Sabitzer an. Die unfreiwillige Vorlage wollte Torhüter Daniel Bachmann im Herauslaufen klären, ließ den schon gefangenen Ball beim Zusammenstoß mit Aleksandar Trajkovski wieder fallen - Nordmazedoniens Altstar Goran Pandev staubte zum 1:1 ab.

Schon beim 4:1-Auswärtssieg in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien war der Gegentreffer zum 0:1 ein Eigentor, damals durch Hinteregger, gewesen. Ein Offensivspektakel wie in dieser Partie vor zwei Jahren vermochten die Österreicher diesmal nicht aufzuziehen. Foda reagierte und brachte nach einer Stunde Marko Arnautovic und Michael Gregoritsch. Doch eine Führung lag zunächst für Nordmazedonien in der Luft: Bachmann musste in höchster Not gegen Boban Nikolov retten (63.). Im Gegenzug zeichnete sich sein Gegenüber bei einem Kopfball von Gregoritsch nach Arnautovic-Flanke aus.

Die Offensivbemühungen der ÖFB-Elf gegen den massiven Abwehrbeton wurden immer zerfahrener. Sollte es wieder nicht klappen mit einem Sieg bei einem Großereignis? In der 78. Minute waren alle Zweifel beseitigt: David Alaba schlug eine scharfe Flanke von links, Gregoritsch war um den entscheidenden Moment früher am Ball als der Torhüter und erhöhte auf 2:1.

Es blieb aber ein Bangen und Zittern bis zur Schlussminute. Dann kam der Auftritt von Marko Arnautovic: Der Joker spielte Dimitrievski nach einem Laimer-Pass mit all seiner Routine aus und stellte auf 3:1 (90.).

Der Anfang ist gemacht, ab sofort läuft für Österreich das Unternehmen Amsterdam. Am Donnerstag (21 Uhr) fordert Fodas Team Gruppenfavorit Niederlande.

