Fußball-EM: Reaktionen zum Gruppe-E-Spiel Schweden - Slowakei (1:0)

Reaktionen zum Fußball-EM-Gruppe-E-Spiel Schweden - Slowakei (1:0):

Janne Andersson (Schweden-Teamchef): "Wir haben unseren Job erledigt. Es ist gut, nach zwei Spielen vier Punkte zu haben. Wir haben sieben Spiele in diesem Jahr gespielt und haben nur einen Gegentreffer erhalten. Unsere Offensive hätte sich heute mehr verdient, sie war zeitweise fantastisch. In der ersten Hälfte haben wir noch nicht so gespielt, wie wir das wollten, die Slowakei hat da auch keine Möglichkeiten zugelassen. In der zweiten Hälfte ist es dann viel besser gelaufen. Es ist manchmal so, dass es dir der Gegner sehr schwer macht. Es war aber sehr gut von uns, dass wir es geschafft haben, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen."

Stefan Tarkovic (Slowakei-Teamchef): "Wir haben verloren. Das tut mir wirklich leid, weil die Spieler alles gegeben haben. Aber wir sind glücklich, hier dabei zu sein und zu spielen. Ein Punkt wäre wichtig gewesen. Zur Leistung des Schiedsrichters will ich keinen Kommentar abgeben."

Emil Forsberg (Schweden-Torschütze): "Das fühlt sich absolut unglaublich an. Ich bin extrem glücklich. Wir wissen, dass wir mental stark sind. Es war ein seltsames Match. Wir sind gut gestartet, haben sich dann aber zu weit zurückgezogen und damit aufgehört, uns Chancen herauszuspielen. Zur Pause haben wir dann besprochen, dass es möglich sein muss, dass wir uns besser präsentieren. Wir sind dann aggressiv aus der Kabine gekommen, haben uns Chancen erarbeitet und damit auch den Elfmeter erzwungen. Danach haben wir gut dichtgemacht. Das Wichtigste war der Sieg."

Martin Dubravka (Slowakei-Tormann): "Ich hatte das Gefühl, dass wir besser waren über weite Strecken des Spiels und die Niederlage daher nicht verdient ist."