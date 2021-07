Fußball-EM steuert auf Torrekord zu

Nie wurden bei einer Fußball-EM so viele Tore pro Spiel erzielt wie im laufenden Turnier. Vor den beiden Semifinali und dem Endspiel fielen 136 Treffer, was einen Schnitt von 2,83 ergibt. Seit der Einführung der Gruppenphase 1980 waren die durchschnittlich 2,74 Tore bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine der Rekord. Die jetzige Torproduktion hebt sich am deutlichsten von jener der EURO 2016 in Frankreich ab. Nur 2,11 Tore fielen damals pro Match.

SN/APA/POOL/DARKO VOJINOVIC Schick wird nicht EM-Torschützenkönig