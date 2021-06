Glücklicher Gregoritsch kämpfte mit den Tränen

"Für alle, die an mich geglaubt haben": Für Österreichs Torjoker war die EURO-Teilnahme nach einem schwierigen Jahr alles andere selbstverständlich gewesen.

Österreichs Teamchef Franco Foda ist nach dem 3:1-Sieg seiner Mannschaft gegen Nordmazedonien sichtlich ein großer Stein vom Herzen gefallen. Er sah sich selbst nicht in der Hauptrolle: "Es waren die Spieler, die Geschichte geschrieben haben. Wir haben absolut verdient gewonnen."

Auch dass er ein "goldenes Händchen" bei den Einwechslungen bewiesen hatte, wollte Foda nicht zu hoch hängen: "Man benötigt bei einer Europameisterschaft alle Spieler. Alle 26 trainieren extrem gut, mit diesem Teamspirit kann man etwas erreichen."

Den richtigen Riecher hatte der Teamchef mit der Nominierung von Michael Gregoritsch gehabt: "Er hat wenig gespielt, trotzdem haben wir uns entschieden, ihn mitzunehmen. Denn im Nationalteam hat er immer seine Leistung gebracht. Er hat heute das gemacht, was einen Stürmer auszeichnet, ein Tor."

Der Schütze des erlösenden 2:1 war vor der TV-Kamera entsprechend emotional: "Es war ein schwieriges Jahr für mich", sagte Gregoritsch, der mit den Tränen kämpfte. "Das bedeutet mir heute alles, mein Bruder hat Geburtstag, ich habe ein schweres Jahr hinter mir, das ist für alle, die an mich geglaubt haben. Es ist wunderschön."

Kapitän David Alaba, der von der UEFA zum "Man of the Match" gekürt wurde, sagte: "Wir sind happy, dass wir das erste Ziel erreicht haben. Wir wollten mit drei Punkten ins Turnier starten. Das ist wichtig für den Rhythmus und für das Selbstvertrauen. Jetzt gilt es, weiter konzentriert zu arbeiten und den Fokus schon auf das nächste Spiel zu legen." Wie die ÖFB-Elf den Schock des Ausgleichstreffers weggesteckt hat, schilderte Alaba so: "Wir wollten in der zweiten Halbzeit mutig sein und Charakter zeigen. Das ist uns gut gelungen." Zu seiner unerwarteten Position sagte er: "Mir ist egal, wo ich spiele. Ich kann versprechen, dass ich immer alles geben werde."

Stefan Lainer, der nach seinem Tor zum 1:0 ein Trikot mit der Botschaft "Eriksen stay strong" für den am Vortag kollabierten Kollegen aus Dänemark in die Höhe hielt, war erleichtert: "Es ist extrem wichtig in so einem Spiel, dass man in Führung gehen kann. Das Gegentor war unglücklich, sonst haben wir nicht viel zugelassen."

Marko Arnautovic musste nach dem Spiel zur Dopingkontrolle und resümierte später: "Das 3:1 war ein großer Schritt, jetzt sind wir bereit für mehr. Zunächst müssen wir aber einmal gut regenerieren." Zu Beginn auf der Bank zu sitzen, habe er im Sinne der Mannschaft akzeptiert: "Wichtig war, dass wir gewonnen haben. Wer auf dem Platz steht, ist egal." Fast noch wichtiger als sein Tor zum 3:1 sei ihm die Anwesenheit von 2000 österreichischen Fans im Stand gewesen: "Fans sind das Wichtigste. Mit ihnen im Stadion fühlt man sich wieder als Fußballer."