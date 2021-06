Grillitsch fordert im Gruppen-Endspiel einen Stammplatz

Der Hoffenheim-Legionär ist mit seiner Reservisten-Rolle unzufrieden und fand in einem Interview deutliche Worte.

Der Teamchef, die Verantwortlichen und auch die Spieler haben in den vergangenen Wochen immer wieder betont, wie hervorragend die Stimmung in der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft ist. Dass es aber durchaus unzufriedene Spieler gibt, weiß die Öffentlichkeit seit Samstag. Florian Grillitsch beschwerte sich in einem ORF-Interview über seine Reservistenrolle und forderte für das Ukraine-Match einen Stammplatz. "Ich will nicht nur dabei sein, sondern spielen. Bis jetzt bin ich unzufrieden", erklärte der 25-Jährige Hoffenheim-Legionär, der bei der 0:2-Pleite gegen die Niederlande in der 62. Minute eingewechselt wurde und mit einer sehr guten Passquote (88 Prozent) überzeugen konnte. Beim 3:1-Auftaktsieg gegen Nordmazedonien kam Grillitsch nicht zum Einsatz.

Der zentrale Mittelfeldspieler, der in der deutschen Bundesliga eine durchwachsene Saison hinter sich hat, ist überzeugt, dass er dem ÖFB-Team entscheidend weiterhelfen kann: "Ich denke, dass ich den Rhythmus bestimmen kann. Ich habe schon ein paar Jahre Erfahrung auf Topniveau und glaube, dass ich der Mannschaft einiges mitgeben kann." Aus diesem Grund hofft der Legionär auch, dass ÖFB-Teamchef Franco Foda ihm im entscheidenden letzten Gruppenspiel das Vertrauen schenkt. "Ich hoffe, dass ich gegen die Ukraine randarf."

Dass sein Wunsch in Erfüllung geht, ist aber unwahrscheinlich. Seine Konkurrenten Konrad Laimer und Xaver Schlager haben in den ersten beiden Spielen solide Leistungen gezeigt und dürften auch besser ins System passen. Weil gegen die Ukraine wahrscheinlich ein Punkt zum Aufstieg ins Achtelfinale reichen könnte, wird Foda nicht volles Risiko gehen. Das heißt, dass er wohl wieder auf Laimer und Schlager, die nicht so viel Offensivdrang haben wie Grillitsch, setzen wird.