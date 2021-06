Grillitsch glänzt gegen Ukraine als "Man of the Match"

Beim 1:0-Sieg der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Montag in Bukarest gegen die Ukraine und dem damit verbundenen EM-Achtelfinal-Einzug ist ein ÖFB-Spieler zum "Man of the Match" gekürt worden, der davor mit seiner Rolle während des Turniers gar nicht glücklich gewesen ist. Florian Grillitsch saß gegen Nordmazedonien auf der Bank und kam gegen die Niederlande erst in der letzten halben Stunde - zu wenig für die Ansprüche des Hoffenheim-Profis.

SN/APA/POOL/VADIM GHIRDA Grillitsch gegen Ukraine als Denker und Lenker des ÖFB-Spiels