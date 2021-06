Große Fan-Zone in Rom bei Italiens erstem Auswärtsmatch

Italiens Hauptstadt Rom bereitet sich auf eine große Party rund um das EM-Achtelfinale Italiens gegen Österreich am Samstag vor. In der Fan-Zone in der Via dei Fori Imperiali am Kolosseum können bis zu 1.000 Fans die Partie auf mehreren Großbildschirmen verfolgen, wie Italiens Fußball-Verband am Freitag mitteilte. Ursprünglich sollte der Bereich nur für die Partien in Rom geöffnet sein.

Das Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion ist das erste EM-Spiel, das die Italiener nicht im Olympiastadion bestreiten. Für den Zutritt zu den Public-Viewing-Bereichen müssen Tickets gebucht werden, zudem wird bei Ankunft die Temperatur gemessen und es gilt eine Maskenpflicht.