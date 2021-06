Heftige Kritik nach EM-Debakel der Türkei

Die Türkei ist nach Nordmazedonien die zweite Mannschaft, die bei der Fußball-EM ausgeschieden ist. Während Österreichs Auftaktgegner und EM-Debütant Nordmazedonien mit viel Stolz die Heimreise antrat, brach in der Türkei sogleich die mediale Entrüstung über das Nationalteam und Teamchef Senol Günes herein. "THE END", "Klatsche" und "Blamage" titelten die Zeitungen nach dem 1:3 am Sonntag zum Gruppen-Abschluss gegen die Schweiz in Baku.

SN/APA/POOL/OZAN KOSE EM-Enttäuschung beim türkischen Verteidiger Mert Müldür