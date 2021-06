Hinteregger und Grillitsch absolvieren ÖFB-Abschlusstraining

Martin Hinteregger und Florian Grillitsch werden dem österreichischen Fußbal-Nationalteam im EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/live ORF 1) in London gegen Italien zur Verfügung stehen. Das Duo absolvierte am Freitag den medienöffentlichen Teil des Abschlusstrainings in Seefeld mit der Mannschaft. Beide Akteure hatten wegen mehr bzw. weniger leichter Adduktorenbeschwerden in dieser Woche bisher nur individuell trainiert.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Grillitsch ist für das Italien-Spiel bereit