Hofmann bleibt trotz Knieverletzung im deutschen EM-Kader

Mittelfeldspieler Jonas Hofmann wird trotz einer Knieverletzung im EM-Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bleiben. Der 28-Jährige von Borussia Mönchengladbach, im April bereits von einer Corona-Infektion zurückgeworfen, hatte sich am Donnerstag im Training verletzt. Ein Einsatz im Auftaktschlager der Deutschen am Dienstag (21.00 Uhr/live ORF 1 und oe24.tv) in München gegen Weltmeister Frankreich scheint ausgeschlossen.

SN/APA/dpa/Federico Gambarini Hofmann (m.) hat sich in Herzogenaurach am Knie verletzt