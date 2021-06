Immobile: EM-Titel als Wiedergutmachung für verpasste WM

Italiens Fußball-Nationalstürmer Ciro Immobile will mit dem Triumph bei der EM die verpasste WM 2018 vergessen machen. "Das war der schlimmste Moment meiner Fußball-Karriere", sagte der Lazio-Angreifer am Dienstag im Teamquartier der Azzurri nahe Florenz über das Aus in der WM-Qualifikation im November 2017. "Das war für uns eine Lehre, die uns hoffentlich hilft, bei dieser EM weit zu kommen und die hässlichen Erinnerungen zu überschreiben."

SN/APA/POOL/JUSTIN TALLIS Immobile will nach Österreich auch Belgien biegen