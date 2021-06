Italien-Duell ist für Alaba ein "sehr besonderes Spiel"

David Alaba hat in seiner Karriere schon viele große Partien erlebt, dennoch hat das Fußball-EM-Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr MESZ/live ORF 1) im Wembley-Stadion gegen Italien für den ÖFB-Star eine spezielle Bedeutung. "Es ist ein sehr besonderes Spiel für mich persönlich, für die ganze Mannschaft und das ganze Land Österreich", sagte Alaba am Freitagabend auf der Abschluss-Pressekonferenz in London.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Alaba hofft auf EM-Überraschung gegen Italien