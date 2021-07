Italien im Freudentaumel: Warum Fußball nachweislich glücklich macht

Fußball macht glücklich, das zeigen deutsche Forscher. Jubel hält auch länger an als Trauer.

Ein ganzes Land versank am Sonntagabend im Freudentaumel: Italien-Fans lagen sich in den Armen, rissen sich Trikots vom Leib und vergossen Freudentränen, nachdem ihre Azzurri den EM-Titel 2021 nach Italien geholt hatten. Was bewirkt dieses Hochgefühl für eine Bevölkerung, wie lange wird es anhalten?

Ein Blick auf die vergangene Europameisterschaft im Jahr 2016 zeigt, dass sich eine solche Euphorie auf die eigene Lebenszufriedenheit auswirken kann. Forscher um Michael Mutz von der Justus-Liebig-Universität Gießen hatten bei ...