Italien liebt die Mannschaft ohne Stars

2018 fehlte Italien noch bei der WM. Aus einem Trümmerhaufen hat Trainer Roberto Mancini seither ein schlagfertiges Team geformt.

Die Italiener haben ein eigenartiges Verhältnis zu ihrer Nationalmannschaft. Zu großer Liebe kommt es eigentlich nur beim Gewinn großer Titel, wie bei der WM 1982 oder der WM 2006. Der Tifoso liebt und verehrt in erster Linie seine Vereinsmannschaft und verfolgt dann auch das Fortkommen der jeweiligen Stars in der squadra azzurra. Was aber passiert, wenn es keine Stars im Nationalteam gibt?

Das ist der Fall bei dieser EM, in der Italien am Samstag im Achtelfinale auf Österreich ...