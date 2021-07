Italien spielt für seinen tragischen Helden

Leonardo Spinazzola erlitt einen Achillessehnenriss. Seine schwere Verletzung schweißt die Azzuri vor dem Halbfinale noch enger zusammen.

Wären sie nicht Profifußballer geworden, hätte es vielleicht auch für eine Gesangskarriere gereicht: Vor Anpfiff schmettern Italiens EM-Stars die Nationalhymne, nach den Siegen gibt es den Teamsong "Un'estate italiana" von Gianna Nannini zu hören. Dazwischen mischen sich eindringliche Sprechchöre für "Spina", ihren schwer verletzten Teamkollegen Leonardo Spinazzola, der sich beim 2:1-Sieg im Viertelfinale gegen Belgien wie befürchtet einen Achillessehnenriss zugezogen hat. Die bittere Diagnose bestätigte Italiens Verband am Samstag, nachdem der Defensivspieler von AS Rom zuvor in Italiens Hauptstadt genauer ...