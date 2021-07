Italien und England spielen in London um den EM-Titel

Italien und England bestreiten am Sonntagabend (21.00 Uhr/live ORF 1) im Wembley-Stadion in London das Finale der Fußball-EM. Die Italiener haben das Kontinentalturnier seit 1968 nicht mehr gewonnen, die Engländer überhaupt noch nie. Die Briten stehen erstmals in einem EM-Finale. Ihr bisher letztes großes Endspiel hatten sie beim WM-Titelgewinn 1966 ebenfalls in Wembley bestritten.

SN/APA/POOL/FRANK AUGSTEIN Kapitän Kane will England zum ersten großen Titel seit 1966 führen