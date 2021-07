Italiener Spinazzola erlitt Achillessehnenriss

Italiens Fußball-Teamspieler Leonardo Spinazzola hat sich im EM-Viertelfinale wie befürchtet die linke Achillessehne gerissen. Diese bittere Diagnose bestätigte der italienische Verband am Samstag, nachdem der 28-jährige Linksverteidiger zuvor in Rom genauer untersucht worden war. Dem Profi von der AS Roma droht damit eine mehrmonatige Pause.

Spinazzola reiste nach den Untersuchungen nicht mehr zurück ins EM-Quartier der Azzurri in Florenz. Er wird nun bei seinem Club mit der Rehabilitation beginnen, während Italiens Nationalelf für das EM-Halbfinale gegen Spanien am Dienstag nach London reist. Spinazzola hatte sich beim 2:1-Sieg gegen Belgien im Viertelfinale in München am Freitag kurz vor Schluss ohne Einwirkung des Gegners verletzt. Er war unter Tränen mit einer Trage vom Platz gebracht worden.

Der schnelle Außenspieler hatte in den sozialen Netzwerken bereits eine schnelle Genesung angekündigt. "Ich kann euch nur sagen, dass ich bald zurück sein werde! Da bin ich sicher!", schrieb er auf Instagram. Seinen Teamkollegen wünschte er für das weitere Turnier viel Glück: "Unser azurblauer Traum geht weiter und mit dieser großartigen Gruppe ist nichts unmöglich."

"Es hat mich sehr getroffen, ihn in Tränen zu sehen. Die Szene war nicht schön anzusehen. Er hat das nicht verdient. Er war einer unserer besten Spieler dieser EM", sagte Trainer Roberto Mancini. Und auch Torschütze Lorenzo Insigne bedauerte die Verletzung. "Das ist ein schwerer Verlust für uns. Das ist sehr schade und traurig. Er war so wichtig für diese Mannschaft", erklärte der Linksaußen.

Spinazzola hatte in der 61. Minute mit großem Einsatz einen Treffer von Belgiens Romelu Lukaku zum möglichen 2:2 verhindert und war dafür von seinen Mitspielern gefeiert worden. Eine Viertelstunde später musste er ohne gegnerische Einwirkung ein Sprint-Duell abbrechen und signalisierte sofort, dass er ausgewechselt werden muss.

Dann setzte er sich auf den Rasen, legte sich kurz darauf hin und hielt sich die Hände vors Gesicht. Danach wurde der 28-Jährige von Sanitätern mit der Trage vom Feld gebracht. Für ihn kam in der 79. Minute Emerson.

Bei der Sieges-Party der italienischen Kicker wurde Spinazzola mit "Spina, Spina, Spina"-Sprechchören gefeiert. "Das ist Spina gewidmet", schrieb Mancini auf Instagram zu einem Video, das die Sprechchöre für den 28-Jährigen im Bus zeigt.

Auch andere Spieler richteten sich mit Fotos und Videos in den Sozialen Netzwerken an den verletzten Roma-Profi. "Machen wir weiter! Auch für Leonardo Spinazzola", schrieb Bryan Cristante. Verteidiger Francesco Acerbi schickte ein "Forza Leo" an seinen Mitspieler.