Italiens Spinazzola schreibt vor Finale emotionalen Brief

Der italienische Fußball-Nationalspieler Leonardo Spinazzola hat nach seinem Achillessehnenriss einen emotionalen Brief an seine Teamkollegen geschrieben und ihnen seine volle Unterstützung für das EM-Finale am (heutigen) Sonntagabend gegen England versprochen. "Die Verletzung hat mich vom Platz fortgerissen, aber sie kann mich nicht von der Gruppe trennen", betonte Spinazzola in dem von der Tageszeitung "La Stampa" veröffentlichten Schreiben.

SN/APA/POOL/MATTHIAS HANGST Spinazzola unmittelbar nach dem verhängnisvollen Sprint gegen Belgien