Joachim Löw will wieder Fan sein

Der scheidende deutsche Bundestrainer hielt zum Abschied ein Plädoyer für die Spielfreude. Seinem Nachfolger Hansi Flick will er keine Ratschläge erteilen.

Mensch, Jogi! Sein weinroter Kapuzenpulli sah aus wie eine Büßer-Kutte. Joachim Löw taugte nach dem schmerzhaften Wembley-K.o. aber nicht zum Sündenbock der schon wieder frustrierten Fußballnation. Nach 15 Jahren als deutscher Bundestrainer will der gegen England im EM-Achtelfinale zum Karriere-Schlusspunkt zu früh gescheiterte Rekordcoach vor allem wieder eins sein: ein normaler Mensch und Fan. "Mein Herz schlägt weiterhin Schwarz-Rot-Gold", lautete Löws Kernbotschaft bei seiner Abschiedspressekonferenz. Dann verließ er um 14.07 Uhr in einer schwarzen Limousine als Letzter den lieb gewonnenen "Home Ground" in Herzogenaurach.

Die allerbesten Wünsche für seinen Freund und Nachfolger Hansi Flick hatte er zuvor noch ausgerichtet. "Ein Abendessen habe ich nicht geplant. Hansi hat seine eigenen Vorstellungen. Sollte er Fragen haben, stehe ich zur Verfügung", sagte Löw über den Kontakt zu seinem einstigen Assistenten, der ab September die Nationalmannschaft übernimmt.

Der mit sich selbst hadernde Thomas Müller, der in Wembley noch weinende Joshua Kimmich und deren 24 Teamkollegen hatten den EM-Campus längst verlassen, da startete Löw am Mittwoch seinen letzten 60-Minuten-Talk als Bundestrainer. Teils defensiv, mit verschränkten Armen, teils emotional mit stockender Stimme.

Und Löw überraschte noch einmal: Nicht der WM-Triumph in Rio 2014, nicht die Demütigungen beim WM-Debakel 2018 und auch nicht der finale EM-Stimmungsdämpfer am Dienstag beim 0:2 gegen England nannte er als seine bleibenden Erinnerungen. Nein, für Löw sind es die menschlichen Beziehungen, die bleiben, die Wege, die man gemeinsam gegangen sei, bog Löw leicht ins Philosophische ab.

"Es ist vielleicht in einigen Jahren nicht mehr so wichtig, ob eine Niederlage mehr oder ein Sieg mehr", sagte er einen Satz, der so gar nicht ins Milliarden-Business Fußball passt und viele ernüchterte Fans in der Überzeugung bestärkt, dass der Abschied überfällig ist.

Ein sportliches Vermächtnis hatte Löw. "Wir brauchen Kultur im deutschen Spiel, wir brauchen Spielfreude", postulierte er seine Überzeugung. Bloß nicht zurück zum Dogma der teutonischen Tugenden, die er mit seiner Dauerarbeit von der Tagesordnung verbannt hatte.

Nachfolger Flick ist frei vom Verdacht des taktischen Rückfalls, aber verantwortlich für die dringend notwendige Wiederaufbauarbeit mit einem seit Jahren desorientierten Team. DFB-Manager Oliver Bierhoff kündigte baldige Gespräche mit ihm über den Kurs Richtung Weltmeisterschaft in Katar 2022 und zur Heim-EM 2024 an.

Als Löws größtes Verdienst des Jahres entpuppt sich nachträglich seine Rücktrittsankündigung vom 9. März. Er ersparte sich erst eine Dauerdiskussion und jetzt eine demütigende Vertreibung aus dem Amt. Bierhoff konnte die Nachfolge-Lösung Flick in Ruhe eintüten.

Der Kopf war gesenkt, die Schultern hingen schlaff herunter. So war er mitten in der Nacht nach der Rückkehr aus Wembley über das Rollfeld des Nürnberger Flughafens gegangen. Symbolik und Analogie zur Situation des deutschen Fußballs waren frappierend. Energie, Kreativität, Vision - alles aufgebraucht, schleichend verloren nach den weltmeisterlichen Jubeltagen in Brasilien.