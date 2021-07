Jorginho durch Triumph bei EM in illustrem Kreis

Der Italiener Jorginho vom FC Chelsea ist durch den Triumph bei der EM in einen illustren Club eingezogen. Erst als zehnter Spieler gewann der 29-Jährige in einem Jahr sowohl den Titel bei der Fußball-Europameisterschaft als auch in der Champions League und kam dabei im Finale auch jeweils zum Einsatz. Die Engländer Ben Chilwell, Reece James und Mason Mount von Chelsea verpassten dies hingegen durch die Niederlage im EM-Finale.

SN/APA/POOL/JOHN SIBLEY Jorginho gewann EM und Champions League im selben Jahr