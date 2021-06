Kane zu Achtelfinal-Hit "in Bestform", Müller ist fit

Mit Harry Kane und Thomas Müller haben sich vor dem Klassiker im EM-Achtelfinale zwischen England und Deutschland im Londoner Wembley-Stadion zwei Offensivkräfte demonstrativ zuversichtlich gegeben. "Am Dienstagabend werde ich körperlich in meiner besten Form bei diesem Turnier sein, und genauso wollte ich es auch", sagte der Kapitän der "Three Lions" in einem am Samstag veröffentlichten Interview der Zeitung "The Telegraph". Kane hat bei der EM bisher noch nicht getroffen.

SN/APA/POOL/NEIL HALL EM war für Kane persönlich noch kein Erfolgserlebnis