Keeper Simon als Spaniens neuer Nationalheiliger

Unai Simon übte am Freitag schon einmal für den Jubel mit der Trophäe für den Fußball-EM-Titel. Hüpfend hielt Spaniens neuer Tormann-Held und Elfmeter-Entschärfer seinen Pokal als "Man of the Match" in den Händen und reckte die Arme nach oben in der Umkleidekabine des St. Petersburger WM-Stadions.

SN/APA/POOL/KIRILL KUDRYAVTSEV Goalie Unai Simon war Spaniens Matchwinner gegen die Schweiz