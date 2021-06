Kein ÖFB-Training in Wembley, Abschlusseinheit in Seefeld

Österreichs Fußball-Nationalteam hat seine Planung für den Vortag des EM-Achtelfinales gegen Italien umstellen müssen. Um den Rasen im Wembley-Stadion in London für den weiteren Turnierverlauf zu schonen, hat die UEFA beiden Teams verboten, ihr Abschlusstraining dort abzuhalten. Die Österreicher trainieren nun am Freitag (11.00 Uhr) in ihrem EM-Quartier in Seefeld und heben erst am Nachmittag aus Innsbruck in Richtung Großbritannien ab. Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.

SN/APA/ROBERT JAEGER/ROBERT JAEGER Das ÖFB-Team absolviert auch sein Abschlusstraining vor dieser Kulisse